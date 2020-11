Der Weihnachtsbaum steht auf dem Erfurter Domplatz

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie der 170. Erfurter Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, wird trotzdem der Domplatz in der Adventszeit durch einen Weihnachtsbaum geschmückt. Am Mittwoch wurde der große Baum mit Hilfe eines 80-Tonnen-Autokranes auf dem Domplatz aufgestellt – in diesem Jahr allerdings ohne jegliches Rahmenprogramm. Der diesjährige Weihnachtsbaum ist eine Rotfichte, etwa 45 bis 50 Jahre alt, hat einen Stammumfang von rund 2,30 Metern und eine Höhe von zirka 22 Metern und kommt vom Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik aus Heilbad Heiligenstadt.