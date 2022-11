Der Weihnachtsmann ist wieder in Erfurt

Weihnachtsmann und Weihnachtsengel schmücken gemeinsam mit Kindergartenkinder kleine Weihnachtsbäumchen am Christkindlmarkt am Augustiner.

Erfurt. Der Weihnachtsmann und Weihnachtsengel schmückten schon die Erfurter Weihnachtsbäumchen.

Nicht nur zur Freude der Kinder gibt es in diesem Jahr nach coronabedingter Pause wieder einen „Christkindlmarkt am Augustiner” hinter der Krämerbrücke. Der von Schausteller Thoralf Braun aus Wutha- Farnroda gestaltete Erlebnisbereich hält Attraktionen für die Kinder bereit. Es gibt wieder einen übergroßen Adventskalender, der in Anwesenheit des Weihnachtsmannes täglich seine Türen öffnet. Am Donnerstagmorgen war er mit seinem Weihnachtsengel auf dem kleinen Markt und hat mit den Kindern aus der Kita „Gartenkinder” und der Kita „Hanseviertel” sowie vom Evangelischen Kindergarten Augusta-Viktoria-Stift schon die Weihnachtsbäume geschmückt.