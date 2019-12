Dezernent: In Erfurt wird nicht zu viel gebaut

In Erfurt wird nicht zu viel gebaut. Davon ist Erfurts Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich (parteilos) überzeugt. Vielmehr sei die rege Bautätigkeit nötig, um den Wohnungsmarkt zu entspannen und den Bürgern bei der Wohnungssuche Auswahlmöglichkeiten zu geben.

Mit seinen Aussagen reagiert der Dezernent auf die „neun gewagten Thesen zum Wohnungsmarkt“, mit denen die beiden Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“, Christian Büttner und Christian Gottschalk, eine Diskussion über das Bauen in Erfurt anstoßen wollten. Sie hatten zum Beispiel auf das verlangsamte Bevölkerungswachstum verwiesen und sind der Meinung, dass die geplanten 1100 neuen Wohnungen jährlich in den nächsten Jahren zu einem Überangebot führen würden, unter dem nicht zuletzt die Plattenbaugebiete leiden würden.

„Ich finde es positiv, wenn sich die WBGs an die Öffentlichkeit wenden und sich an der Diskussion beteiligen“, sagt Knoblich. „Aber in den meisten Punkten sind wir nicht nur anderer Meinung, sondern auch schon einen Schritt weiter.“ Die „alarmistische Weise“, in der die Punkte zugespitzt seien, befördere ein Schwarz-Weiß-Denken, das der Diskussion nicht dienlich sei.

Ob das Bevölkerungswachstum in Erfurt zum Beispiel tatsächlich stagniert oder nur eine Pause einlegt, wisse keiner, meint der Dezernent. „Erfurt prosperiert in vielerlei Hinsicht“, sagt er – und glaubt an weiteres Wachstum.

Der Wohnungsleerstand betrage hingegen derzeit nur 1,7 Prozent. Das sei extrem wenig und reiche kaum für die Fluktuationsreserve. „Und die Wohnbedürfnisse verändern sich“, fügt Knoblich hinzu. Durch mehr Angebot werde auch die Nachfrage wieder steigen.

Zudem verteidigt Knoblich die von der WBG kritisierte weitere Verdichtung der Innenstadt. „Die europäische Stadt ist eine kompakte Stadt“, betont er. Dem entspreche die Bebauung der Brachflächen in der City, bei denen es sich zugleich um bereits erschlossene Gebiete handele. Das mache das Bauen wirtschaftlicher.

Es werde ja auch nicht nur die Innenstadt verdichtet. Viele Bauprojekte befänden sich in Gegenden wie Ilversgehofen, die traditionell nicht zu den 1-A-Lagen gehören, durch die Neubauten aber aufgewertet würden. In der Stadtentwicklung würden auch die Plattenbaugebiete nicht vernachlässigt, sagt Knoblich und verweist auf millionenschwere Förderprojekte etwa für den Südosten oder Investitionen in die Infrastruktur des Nordens.

Dass das Bauen zu 90 Prozent durch Privatinvestoren geschehe, lasse sich nicht über Nacht ändern. „Das sind sehr kluge, sehr engagierte Leute“, verteidigt Knoblich die Investoren. Büttner und Gottschalk hatten unterstellt, dass die Privaten beim Bauen weniger auf Qualität und Nachhaltigkeit, dafür mehr auf die schnelle Rendite achten würden.

Auch die Genossenschaften verfügten über Flächen, sagt Knoblich. „Warum sie sich, vielleicht mit Ausnahme der WBG Einheit, beim Bauen zurückhalten, ist eine Frage, die sie selber beantworten müssen“, findet Knoblich. Der „Einheit“-Vorstand hatte die Frage damit beantwortet, dass die WBGs bei Grundstücken, die von der Stadt zum Höchstpreis verkauft werden, mit ihren nachhaltigeren Genossenschafts-Konzepten preislich nicht im Bieterverfahren mithalten könnten.

Im Gegensatz zu Büttner und Gottschalk hält Tobias Knoblich auch die Sozialwohnungsquote keineswegs für überflüssig. „Sie ist eine gute Möglichkeit, zur sozialen Durchmischung von Wohngebieten beizutragen“, meint der Dezernent. Da bei vielen nach der Wende gebauten Sozialwohnungen derzeit die Bindungsfrist auslaufe, sei Nachschub ohnehin nötig. „Wir überlegen derzeit sogar, das zu Grunde liegende Baulandmodell noch zu erweitern“, sagt Knoblich.

Dass der Bauboom auch zu Verwerfungen führen könne, wolle er nicht ausschließen. „Aber man kann sie nicht antizipieren“, sagt Knoblich. Tatsächlich erlebe Erfurt gerade den „historischen Ausnahmefall, dass man das Gefühl hat, hier wird jedes Haus bewohnt und es geht allen gut“. Die Stadt sei gut beraten, ihre aktuelle Prosperität selbstbewusst nach außen zu tragen und den Markt zu begünstigen.

Anzeichen für ein von den WBG-Vorständen befürchtetes „Chaos“ sieht Knoblich keine. „Im Moment sehe ich keinen Grund, an irgendeiner Stelle etwas bremsen zu müssen“, betont er. Auch eine von Büttner und Gottschalk angeregte „Task Force“ hält Knoblich daher für überflüssig. „Es gibt schon genügend Gesprächsforen, in denen diese Themen von allen Seiten beleuchtet werden“, meint der Dezernent.