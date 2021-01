Die 7-Tage-Inzidenz steigt in Erfurt erneut auf nun 184

Obwohl die Zahl der Neuinfizierten mit Corona nicht so hoch wie am Vortag ist stieg der 7-Tage-Wert auf 184

Mit einem Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten um 66 in den vergangenen 24 Stunden stieg die Gesamtzahl in Erfurt auf 3404. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei einem noch einmal gestiegenen Wert von 184,1. Am Vortag stand er noch bei 162. Sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert, teilt das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt mit. In dem Zusammenhang bemerkt das Amt zur geführten Statistik, das Verstorbene erst aufgenommen werden, wenn die Todesscheine vorliegen, die Covid-19 als mögliche Haupttodesursache aufführen. Es handele sich hierbei also nicht zwingend um Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden verstorben seien.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 61 auf 2411 gestiegen. 80 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 913 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.