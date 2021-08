Die Ausstellungsmacherin der Buga: Der letzte Blick

Erfurt. Beate Walther ist für die Ausstellungen auf der Bundesgartenschau verantwortlich - aber nicht nur für die.

Nein. Sie will nicht immer das letzte Wort haben, „aber gern den letzten Blick werfen“. Auf Beete und Stauden, in die Gärten, auf die Flächen in den Hallen. Es müsse ja schließlich für die Besucher „immer alles tippi, toppi“ sein. Beate Walther sagt das, sie ist Ausstellungsbevollmächtigte der Bundesgartenschau. Meistens ist sie während ihrer Zwölf-Stunden-Tage auf der Ega unterwegs, „weil da das Büro ist und wir als Team die 23 Hallenschauen betreuen“, doch genauso gern wandelt sie über den Petersberg. Dort, wo sich die Erfurter Gartenschätze im Festungsgraben befinden – mit Gemüse, Kräuter-, Färbe-, Arznei-, Duft - oder Heilpflanzen. Eine einzigartige Sammlung, stellt Beate Walther fest. Und sie sagt, dass man einen Garten, egal, ob klein oder groß, wie die gesamte Natur immer auch ganzheitlich sehen solle, „mit oft ungeahnten Kräften für Seele und Körper.“

Beate Walther bezeichnet sich selbst als „Salatfreak“

Kräuter wachsen auch am Haus bei Meiningen, im privaten Garten. Der misst rund 1200 Quadratmeter, ist mit Obstbäumen bestückt und vor allem mit viel Gemüse. „Es ist sehr selten, dass ich das einkaufe. Ich ernte mit meiner Familie lieber das, was wir selbst gesät und gepflanzt haben“, sagt Beate Walther, die sich als „Salatfreak“ bezeichnet. Und stolz berichtet, dass sie im November schon mal aus zwanzig verschiedenen Gemüsearten auswählen konnte. Eine Lieblingsart und-sorte hat sie dabei nicht, „das ist saisonal unterschiedlich. Genauso wie bei den Blumen.“ Doch dann hebt sie aus der Pracht noch die Schlüsselblume hervor, weil diese das Frühjahr anzeigt und ein Synonym für Glück sei.

Beate Walther ist gelernte Gemüsegärtnerin, in Meiningen geboren, in Jena zur Schule gegangen, hat in Bernburg Diplom-Agrar-Ökonom studiert, ist auch Floristmeisterin, hat im Ulmer Verlag fünf Bücher rund um die faszinierende Pflanzenwelt veröffentlicht, arbeitete für die Uni Erfurt und will im nächsten Jahr promovieren. Das Thema beschäftigt sich mit Schulgartenunterricht, „der in Thüringen seit 1956 im Lehrplan verankert ist.“ Einmalig sei das in Deutschland. „Auch, dass hier Schulgartenlehrer ausgebildet werden.“

Die frühzeitige Verbindung zur Natur sei so wichtig

Die frühzeitige Verbindung zur Natur sei so wichtig, schon im Kindesalter sollte diese hergestellt werden. „Ich habe sie vor allem meinen Großeltern zu verdanken.“ Beate Walther möchte die Menschen gern animieren, selbst anzubauen, auszuprobieren, Neues kennenzulernen. „Wer weiß schon, dass man auch die Radieschen-Fruchtstände genussvoll essen kann?

Jene, die auf der Buga ausstellen und auf die Gunst der Preisrichter hoffen, wissen das. „Die gärtnerischen Wettbewerbe finden regelmäßig statt und sind für die Buga auch wichtig, weil Experten werten und ihre Meinung kundtun.“ Bisher, so Beate Walther, sei das Echo der Fachleute „absolut positiv“ gewesen. „Wir haben uns von Corona in der Vorbereitung und Durchführung nicht bremsen lassen, Hallenschauen auch draußen veranstaltet.“

Beate Walther Foto: Christine Karpe

Dennoch sei sie froh, dass inzwischen die Einschränkungen gering sind und die Besucher in Massen zur Buga strömen. Beate Walther hofft innig, dass sich jeder Einzelne Zeit nimmt, „zur Ruhe kommt, vielleicht Details wahrnimmt, die Sinne aktiviert, die Pflanzen wertschätzt.“ Erst gestern sei sie wieder selbst vom Geruch der Asternfeldern rund um Erfurt begeistert gewesen – „eine Mischung von Sommer und Boden in der Erntezeit. Wie schön.“

Und nach kurzer Pause stellt sie fest: „Ich verstehe nicht, dass in diesem Jahr so viel Unterricht an den Schulen ausgefallen ist. Viele Fächer können bei entsprechender Witterung doch draußen gelehrt werden.“

Auf dem Weg zum Ausgang, scheint Beate Walther noch mal kurz jedes Beet genau anzuschauen. Ein letzter prüfender Blick. Nicht für diesen Tag. Aber in dieser Stunde, zu diesen Pflanzen.