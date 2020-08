Die Zuschriften haben gezeigt, dass es sich dieses Mal bei unserem Sommerrätsel um eine harte Nuss gehandelt hat. Einige Leser vermuteten, dass auf dem Foto das ehemalige Textilkontor in der Theodor-Neubauer-Straße zu sehen sei. Die große Stahlbetonkonstruktionen wurde allerdings im Jahre 2014 bis auf wenige Reste abgerissen. Die richtige Lösung der Zeitreise ist die Weißen Gasse im Andreasviertel. Auch ein ehemaliger Schüler der POS erkannte das Gebäude, in dem er in den 1980er Jahren seine „Produktive Arbeit“ verrichtet hatte. Aus dem damaligen Betrieb ist im Laufe der Jahre ein Wohn- und Geschäftshaus in Erfurt geworden.