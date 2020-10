Die Erfurter Buga wird zum Klassenzimmer

Mit mehr als 2000 Kursen im „Buga-Klassenzimmer“ will die Bundesgartenschau Kindern und Jugendlichen im kommenden Jahr ein umfangreiches außerschulisches Bildungsangebot unterbreiten. Die Kurse finden zwischen April und Oktober an den Buga-Standorten Egapark und Petersberg statt. 150 Anbieter aus Thüringen sorgen für ein breites Themenspektrum.

Der Katalog wurde thüringenweit an 1200 Schulen und 1000 Kitas verschickt. Die Buchung der Kurse ist ab Donnerstag 9 Uhr im Internet möglich (www.buga2021.de).

„Es geht um 90 Minuten Spaß und Lernen“, sagte Buga-Chefin Kathrin Weiß bei der Vorstellung am Mittwoch. „Das Motto lautet: Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Natur.“

Mit 17 Projekte an mehr als 300 Terminen größter Anbieter

Mit 17 Projekten an mehr als 300 Terminen ist das Deutsche Gartenbaumuseum auf der Ega der größte Kursanbieter. Am Mittwoch zeigte die Museumspädagogin Antje Lobenstein, wie aus Pfefferminzblüten in einer Wasserdampf-Destillationsaanlage Öl extrahiert wird. In einem der Kurse können sich die Kinder aus Wacholder-, Lavendel- und anderen Ölen ein eigenes Parfüm kreieren.

Die Buga-Kurse gliedern sich in sieben Themengebiete wie Klima und Technik, Natur und Garten oder tierisches Wissen. Philipp Werner und Thomas Heer, zwei Kunsthandwerker vom Zughafen, stellen in einem Workshop Rohstoffkreisläufe vor. Beim „Upcyceln“ werden aus ausgedienten Waren wie alten Luftmatratzen neue Federmappen und einfache Taschen hergestellt, welche die Kinder behalten können.

„Es zeigt sich immer wieder, wie interessiert Kinder und Jugendliche sind, wenn sie praxisnah etwas erleben können“, meinte Erfurts Bildungsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke). Das Bildungsamt erstattet für Staatliche Schulen aus Erfurt die Kursgebühren, die 115 Euro pro Klasse, 55 Euro pro Förderklasse und 45 Euro pro Kita-Gruppe betragen. Inklusive sind der Eintritt und der ÖPNV. Schulen außerhalb von Erfurt fördert das Bildungsministerium.

Kurse verteilen sich auf 20 Standorte

Christine Rauch, Expertin für vergessene Nutzpflanzen, will mit den Kindern wildes Giersch-Öl, Wildkräutersalz und Rosenzucker herstellen. Beim Verein „Spirit of Football“ führen die Kursteilnehmer ein Nachhaltigkeits-Rollenspiel auf. Bei den Stadtwerken gibt es ein Wassertheater. Die Erfurter Geschichtsmuseen beschäftigen sich mit der Rolle von Waid für die Stadtgeschichte und mit dem Beitrag der jüdischen Familie um Ernst Benary für den Gartenbau.

Unter den vielen weiteren Partnern sind die Heinz-Sielmann-Stiftung, Thüringen Forst und die Uni. Die Klassik-Stiftung Weimar bringt Kindern spielerisch Wissen über neue Naturmaterialien für Parks bei und inspiriert Jugendliche zu Naturlyrik. Das Erfurter Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau verrät, was Sortennamen über die Pflanzen verraten.

Laut Antje Eberhardt vom Buga-Klassenzimmer-Team verteilen sich die Kurse auf 20 Standorte. Dazu gehören der Festungsgraben auf dem Petersberg sowie der Wissenswald und das Gewächshaus des Deutschen Gartenbaumuseums auf der Ega.