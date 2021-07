Erfurt Bereits Mitte Juni sind die ersten Erfurter Drillinge des Jahres 2021 im Helius Klinikum zur Welt gekommen. Das Jungs-Trio macht die Eltern glücklich.

Johan, Edgar und Artur haben am 18. Juni ihren Eltern ein dreifaches Babyglück beschert. Das Trio wurde in den vergangenen vier Wochen auf der Frühgeborenenstation und anschließend auf der Interdisziplinären Operativen Station (IOS) im Helios Klinikum Erfurt versorgt.

Die ersten Erfurter Drillinge des Jahres sind da

Die Drillinge kamen nach Angaben des Helios Klinikums bereits in der 34. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt und damit fünfeinhalb Wochen früher als geplant. Dennoch sind alle drei Jungs kerngesund. Johan war der Erste mit einer Größe von 46 Zentimetern und einem Gewicht von 2.155 Gramm. Seine jüngeren Brüder Edgar und Artur brachten mit 46 und 41 Zentimetern 2.300 bzw. 1.840 Gramm auf die Waage.

Trio kann nun nach Hause entlassen werden

Die Oberärztin und Leiterin der Geburtshilfe, Dr. Silke Meinig, ist zufrieden: „Drillinge kommen für gewöhnlich nicht am errechneten Geburtstermin, sondern in vielen Fällen als sogenannte ‚späte Frühgeborene‘ zur Welt. Die drei Jungs benötigten am Anfang noch etwas Unterstützung beim Halten ihrer Körpertemperatur und bei der Ernährung. Gemeinsam mit den engagierten Eltern hat sich unser interprofessionelles Klinikteam liebevoll um die Drillinge gekümmert, sodass einer Entlassung aus dem Klinikum nun nichts mehr im Weg steht.“ Jetzt kann das Trio also endlich den 15-jährigen Bruder Louis kennenlernen.

Da drei Babys natürlich auch dreimal so viele Windeln benötigen, hat das Helios Klinikum entschieden, diese Kosten ein Jahr lang als kleine Starthilfe für die Familie zu übernehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: