Erfurt. Kaisersaal startet in Kooperation mit der Mediengruppe Thüringen einen Lieferservice für feine Speisen.

Die Gourmet-Küche für Zuhause

Noch ist die Küche im Kaisersaal kalt, aber ab Montag soll es hier, wenn es nach Geschäftsführer Thomas Günther geht, heiß hergehen. Mit einem Lieferservice für Gourmet-Gerichte will das Haus in der Futterstraße in Corona-Zeiten einen besonderen Service anbieten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir haben die Idee seitens der Mediengruppe Thüringen dankbar aufgegriffen“, sagt Günther. Die Mediengruppe (MGT), die auch diese Zeitung herausgibt und in alle Ecken Thüringens ausliefert, hatte nämlich überlegt, wie sich ihre Logistik in Zeiten der Ausgangs- und Kontaktsperre noch besser nutzen lässt. „Ich denke, es gibt einen Bedarf an einen außergewöhnlichen kulinarischen Angebot, quasi ein Restaurant für Zuhause“, erläutert MGT-Geschäftsführer Michael Tallai die Idee, mit der er beim Kaisersaal auf offene Ohren traf. In der kommenden Woche soll es losgehen. Zunächst im Stadtgebiet und dem näheren Umland Erfurts sollen die Genusspakete unter dem Motto „Kaiserlich genießen!“ ausgeliefert werden, wobei die Lieferung sicher nach Absprache abgestellt wird. „Wir setzen zunächst auf beliebte Klassiker wie Rouladen oder auch Ochsenbäckchen“, sagt Thomas Günther. Alles werde aber von den Köchen des Hauses frisch zubereitet, was einen klaren Unterschied zur Tiefkühlkost ausmache. Entsprechend den hygienischen Bestimmungen werden die Speisen dann heruntergekühlt und separat vakuumverpackt. Gemüse sowie Fleisch und Soße jeweils extra. „So ist es ganz leicht, es im Wasserbad oder in der Mikrowelle aufzuwärmen und fein anzurichten“, verspricht der Kaisersaalchef. Er erhofft sich eine gute Resonanz auf das Angebot und eine zusätzliche Einnahmequelle in dieser für die Gastronomie schweren Zeit. Der Kaisersaal sei schließlich als Kongresscenter auch schwer getroffen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Abgewickelt wird der Lieferservice über die Internetseite des Kaisersaals. Hier können die Speisen ausgewählt und bestellt werden. www.kaisersaal-shop.de