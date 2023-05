Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die in Erfurt mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. (Symbolbild)

"Die Krönung des neuen Königs bejubelt": 58-Jähriger bewirft in Erfurt Frauen mit Feuerwerkskörpern

Erfurt. In Erfurt wurden zwei Frauen aus einem Fenster heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen. Der betrunkene Werfer hatte eine merkwürdige Begründung dafür. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Geschädigten.

Am Samstag wurde in Erfurt aus einem Fenster einer Wohnung in der Moskauer Straße Pyrotechnik geworfen. Laut Polizei bewarf ein 58-Jähriger dabei gezielt zwei Frauen, welche jedoch noch vor Eintreffen der Polizeibeamten wegliefen und auch im näheren Umfeld nicht gefunden werden konnten. Es werde derzeit davon ausgegangen, dass beide Personen unverletzt geblieben sind.

Der Täter, welcher nach einem Zeugenhinweis in seiner Wohnung aufgegriffen wurde, machte auf die Beamten einen leicht verwirrten Eindruck. Zudem sei bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,11 Promille festgestellt worden. Auf Nachfrage, was den Täter dazu veranlasst habe, habe er der Polizei erklärt, die Krönung des neuen Königs von England bejubelt zu haben.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet darum, dass sich die beiden geschädigten Personen, unter Angabe des Aktenzeichens 0116341/2023, bei der Polizei (Tel.: 0361 74430) melden.

