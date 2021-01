Die Küche als eine Art Homeoffice

Von Casjen Carl

Erfurt. Jonas Jansen geht in den Fahrradkeller und zeigt auf nackige Rahmen, die aufgereiht an der Decke hängen. „Das sind noch ein paar schöne Projekte, aber dass ich mich hier allein daran mache, ist ja nicht Sinn der Sache.“ Warum? Jansen ist nicht Fahrradmechaniker, sondern Mitarbeiter eines Sozialprojektes des Vereins „Mitmenschen“ in der Mittelhäuser Straße. Dieses betreut Menschen, die momentan auf dem Arbeitsmarkt keinen Fuß in die Tür kriegen.

Werkstätten müssen derzeit leer bleiben

So geht es auch nicht darum, im Akkord Räder zu reparieren, sondern darum, wer sie in Schuss bringt. Doch genau dahinter steckt auch das Knifflige an der momentanen Situation durch die Corona-Krise. Wenn ein soziales Projekt darauf baut, über enge, unmittelbare Kontakte Menschen im Leben Halt zu geben, wie soll das mit Kontaktsperren und Homeoffice gehen?

Kochkisten haben einen doppelten Effekt

So abwegig ist es gar nicht, wie Katrin Müller, Teamleiterin des so genannten Individuellen Teilhabedienstes sagt. „Wir sind diesmal besser vorbereitet als beim ersten Lockdown.“ Etwa mit einem Vorrat an Ideen – und an einem ebensolchen an Kochkisten.

Letztere haben sich bewährt und sind zudem bei den betreuten Männer und Frauen beliebt. Der Inhalt: Alles was für ein einfaches Gericht an Zutaten nötig ist und eine Erklärung in leichter Sprache. Die hier sonst täglich fest betreuten Leute aus schwierigem sozialem Umfeld, mit Suchtproblemen oder auch einem Handicap, können die bereits abgewogenen Zutaten verarbeiten und sich am selbstgekochten Mahl erfreuen.

„Oft geht es darum, unseren Klienten zu helfen, in eine feste Tagesstruktur zu finden. Da sind die Mahlzeiten feste Punkte.“ Und nebenbei ein günstiges Essen. Tomatensuppe, Muffins, Nudelgerichte sind mit den Koch-Sets schnell zubereitet.

Verkauf von Produkten ist derzeit kaum möglich

Das Projekt hat in Normalzeiten verschiedene Bereiche, in denen die betreuten Frauen und Männer arbeiten können. Eine Holzwerkstatt, in der raffinierte Vogelhäuschen entstehen. Eine Näherei, in der Schlüsselbänder, schicke Umhängetaschen oder zuletzt auch Mund-Nase-Bedeckungen gefertigt wurden. Katrin Müller kann derzeit eine so große Auswahl an Produkten zeigen, wie ihr gar nicht so lieb ist. War in früheren Jahren ein Weihnachtsmarkt eine gute Verkaufschance, fiel er diesmal fast völlig aus.

Auch Aufgaben für Zuhause geben dem Tag eine Struktur

„Es ist ganz verschieden, wie die von uns betreuten Menschen mit der Situation klar kommen“, sagt Katrin Müller. Einige hätten inzwischen mit gewachsenem Selbstbewusstsein bedeutet, dass sie eine Woche auch ganz gut so klar kommen. Andere nahmen sich Arbeit mit nach Hause. Die einen Stoff zum Zuschneiden, die anderen eine Nähmaschine, um daraus was zu fertigen.

Ein Mann habe sich Holz zum Bauen abgeholt. „Auch das gibt den Menschen doch eine Tagesstruktur und das Gefühl, ich werde gebraucht.“ Um die Kontakte nicht völlig abbrechen zu lassen, bietet der Teilhabedienst auch Treffen in den Räumen des Projektes an. Dann einzeln, in ausreichend großen Räumen.

So hoffen die Mitarbeiter, die auch per Telefon mit ihren Klienten Kontakt halten, dass alle gut die Zeit des Lockdowns überstehen. Katrin Müller freut sich im Moment aber auch darüber, wenn Rückmeldungen kommen. „Das sind schon lustige Sachen per Handy-Foto eingegangen.“ Solche würden gesammelt, um daraus dann vielleicht eine Corona-Zeit-Collage zu basteln. Und natürlich sind Katrin Müller, Jonas Jansen und deren Mitstreiter gespannt, was alles so an handfesten Ergebnissen zusammenkommt. Etwa, was aus dem privaten kleinen Fahrradkeller aus dem blanken Rahmen geworden ist.