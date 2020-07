Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die monatelange Sehnsucht ist vorbei

Bach auf der Mandoline? Klingt. Klingt gut. Sehr gut. Bach am Jazz-Piano? Klingt. Sehr gut.

Was Avi Avital (Mandoline) und Omer Klein (Jazzpiano), die beiden israelischen Künstler, die mittlerweile in Deutschland leben, im Kontor vor erlaubt 90 Gästen zaubern, ist grandios. Es ist der 5. Abend des „Twenty fast forward“ oder einfach: der kleinen Veranstaltungsreihe im Kontor, dem neuen Kulturzentrum in der Hugo-John-Straße im Norden der Stadt.

Alle, die an diesem Abend da sind, verzichten. Auf eine höhere Gage. Auf Gäste. Auf eine Plauderpause. Und alle, die gekommen sind, gewinnen: Das vermisste Miteinander. Einen Abend mit Live-Musik. Den Abend mit Abstand und Anstand. Diesen Abend, der gleich zweimal geboten wurde, hätten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch bejubelt, hätte es nie Corona gegeben und damit nicht die wochenlange Sehnsucht nach künstlerischen Selbstverständlichkeiten. Denn die beiden Musiker sind auf ihren Instrumenten virtuos. Mandoline und Bach oder Mandoline und Jazzklavier – das bringt Verwunderung.

Diese Verwunderung gerät in der Interpretation Avitals und Kleins zum großen Staunen. Da sind zwei, die ihre Instrumente aufeinander loslassen, ohne Rücksicht auf Gewohntes. Avi Avital legt sein Mandolinenspiel auf das Klavier. Jazz-Pianist Omer Klein reagiert mit immer neuer Interaktion. Bravo-Rufe von Musikliebhabern mit ergrautem Haar wirken folgerichtig.

Publikum und Musiker spielen miteinander und spielen sich hoch zu Leichtigkeit und Genuss. Die beiden Weltmusiker, sie sind den Erfurtern spätestens seit dem Achava-Festival und dem Yiddish Summer Weimar bekannt, traten an diesem Abend für eine Gage auf, für die sie eigentlich seit Jahren nicht mehr spielen. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder auftreten dürfen“, sagt Avi Avital. So, wie er sich schweißgebadet für jedes neue Stück in die Saiten seines Instruments versenkt, glaubt man ihm das sofort. Und Omer Klein scheint beinahe nichts auch nur halbwegs ruhig auf seinem Klaviersitz zu halten. Um eine Zugabe kommen sie nicht herum, obwohl sie gleich zwei Konzerte geben – der wenigen Plätze wegen.

Übrigens macht sich das Kontor auf, eine gute Adresse zu werden – nicht nur dieser sehr ausgewählten Reihe „Twenty fast forward“ wegen, an der auch der Verein Thüringer Bachwochen Anteil hat. Direkt an der Hugo-John-Straße gelingt es den Hausherren, eine Atmosphäre wie im Zughafen zu schaffen. Mit Euro-Paletten, Grünpflanzen und der Weimar-Bar.

Bach auf der Mandoline und endlich wieder Kultur ohne Konserve: Das erleichterte Raunen ist spürbar. Und wenn jetzt noch im Alltag die Masken- und Abstandsvernunft bliebe. . .