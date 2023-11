„Die Neue“ im musikalischen Dienst in Erfurt

Augustinerkantorin Ingrid Kasper wurde am Reformationstag in ihr Amt eingeführt.

Erfurt. Iris Kasper stand ist schon länger als Ehrenwerth’sche Nachfoglerin in Sachen Kirchenmusik bekannt. Welche Ehre ihr am Reformationstag zuteil wurde.

Der Reformationstag gehört zu den wichtigsten Feiertagen für evangelische Christen in Deutschland. Der Gottesdienst am Dienstag in der Augustinerkirchestand unter einem besonderen Vorzeichen: Ingrid Kasper wurde offiziell in ihren Dienst als Augustinerkantorin im Kirchenkreis Erfurt eingeführt.

Eine Frau für alles, was mit Musik zu tun hat

Ingrid Kasper leitet seit 1. Oktober die Augustiner-Kantorei, den Augustiner-Vocalkreis, das Augustiner-Kammerorchester und verantwortet das musikalische Leben im Augustinerkloster. Zudem fungiert sie im anderen Teil ihrer Anstellung als Landeskirchenmusikdirektorin (LKMD) in der Evangelischen Kirche von Mitteldeutschland (EKM) und leitet das Zentrum für Kirchenmusik der EKM im Erfurter Predigerkloster.

Augustinerpfarrer leitete die Liturgie

Regionalbischof Tobias Schüfer hat im Gottesdienst gepredigt, Bernd Prigge, Pfarrer an der Augustinerkirche, hat die Liturgie geleitet. Proseniorin Tabea Schwarzkopf (Erfurt-Marbach) führte Frau Kasper laut einer Mitteilung des Kirchenkreises Erfurt in ihr Amt ein.

Kantorei und Orchester führten unter Leitung von LKMD in Kasper Teile der Bach-Kantate „Wer da gläubet und getauft wird“ (BWV 37) auf. Im Anschluss waren die Gottesdienstbesucher und Gäste zu einem Empfang geladen.