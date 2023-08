Die Neuen in der Erfurter Stadtverwaltung setzen sich gegen 900 Konkurrenten durch

Erfurt. In 18 unterschiedlichen Berufen bildet die Stadtverwaltung den eigenen Nachwuchs aus. Die Palette reicht von Abwassertechnik bis zur Feuerwehr.

Zum Ausbildungsbeginn 2023 konnte Oberbürgermeister Andreas Bausewein insgesamt 74 neue Auszubildende, Beamtenanwärter und Studierende bei der Stadtverwaltung Erfurt begrüßen. In 18 unterschiedlichen Berufen gehen sie in diesem Jahr den Schritt in ihre berufliche Zukunft im öffentlichen Dienst. Sie konnten sich erfolgreich gegen rund 900 Mitbewerber durchsetzen.

Als einer der größten Ausbildungsbetriebe der Landeshauptstadt bietet die Stadtverwaltung zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten: Ausgebildet werden neben den klassischen Verwaltungsberufen auch gewerblich-technische Berufe. Unter den Auszubildenden sind zum Beispiel zwei Fachkräfte für Abwassertechnik, fünf Landschaftsgärtner und ein Anlagenmechaniker.

Ebenfalls ist die Stadtverwaltung Praxispartner in verschiedenen dualen Studiengängen, sodass neun Studierende in den Fachrichtungen Öffentliches Management, Soziale Dienste, Technische Informatik und Bauingenieurwesen starten.

Start für die meisten zum Monatsbeginn

Für die meisten beginnt die Ausbildung oder Umschulung am 1. August, einige beginnen im September oder Oktober. Die angehenden Feuerwehrleute absolvieren bereits seit April ihre Grundausbildung.

Die Stadtverwaltung Erfurt werde weiterhin einen großen Teil des entstehenden Personalbedarfs aus den eigenen Nachwuchskräften gewinnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Auszubildenden hätten also sehr gute Chancen, ihre berufliche Zukunft langfristig bei und in der Stadt zu gestalten.

Wer sich für einen der Ausbildungs- und Studienplätze bei der Stadtverwaltung Erfurt interessiert, könne sich unter www.erfurt.de/ausbildung über die verschiedenen Berufe informieren.