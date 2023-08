Die Pappe mit der Motorklappe: Erfurter schreibt Epos über den Trabant

Erfurt. Wir haben nach euren Trabi-Anekdoten gefragt und viele Zuschriften erhalten. Diesmal teilt unser Leser Bernd Donath sein Gedicht „Ich, ein Trabant“.

Anlässlich des 60-Jährigen des Trabant P 601 hat unsere Redaktion einen Leseraufruf gestartet. Einige Thüringer haben sich daraufhin gemeldet und wollen die Leser an ihren Trabi-Erinnerungen teilhaben lassen. Unter den Einsendungen ist auch ein Gedicht von Bernd Donath. Der Erfurter hat seine Gedanken zur Rennpappe in dem Gedicht „Ich, ein Trabant“ festgehalten:

Gebaut in Zwickaus Auto-Werken,

war ich ein Auto unter Zwergen,

kein Luxuswagen wie BMW, kein Mercedes, kein VW,

aus Duroplast, im Volksmund Pappe,

vorn mit einer Motorklappe,

die hob man hoch und sah hinein,

da sah man ihn, süß und klein,

luftgekühlt durch einen Rotor, den 26-PS Motor.



Ich war im Leben nie ein Flitzer

und viel zu langsam für die Blitzer,

auf grader Strecke voll im Lauf,

hat ich 130 km/h drauf

und habe auch mit letzter Kraft,

all die Berge grad geschafft,

ich war im Leben nie ein Linker,

vielmehr so ein kleiner Stinker,

man hat’s am Rande wahrgenommen

und war nicht überall willkommen.



Zum Tanken fuhr man zu Minol,

bekannt auch als Minol-Pirol,

man stellte sich, bis man dran,

an der Warte-Schlange an,

der Tankwart stürzte auf einen zu,

den Rüssel rein und voll im Nu,

bezahlt mit Trinkgeld, Motor an

und schon war der Nächste dran,

schnell noch im Benzinen-Duft,

zur Reifenprüfung an die Luft.

Böse Leute haben mich im Land,

auch frech Gehhilfe so genannt,

doch wer mich wollte und das neu,

musste warten, ohne Scheu,

bei der Bestellung alle bekamen,

ein IFA-Kärtchen mit dem Namen,

danach der Weg zu mir war weit,

mit langer, langer Wartezeit,

in den 12 bis 14 Jahren konnte man in Ruhe sparen.

Bis dahin fuhren die Erlauchten,

eben nur einen Gebrauchten

und den bekam man, wie bekannt,

nur aus zweiter, dritter Hand,

doch selbst für einen 10 Jahr Ahlen,

musste man Neupreis bezahlen

und an jedem Wochenende,

pflegten mich Besitzer-Hände,

denn Autowaschen, so als Schicht,

war wie eine Bürgerpflicht.



Wer sie hatte, Westverwandte,

und das Wunder „Genex“ kannte

und für D-Mark lag es nah,

war sofort ein Auto da,

auch die Opfer des Naziregimes,

bekamen immer unverblümt,

schon nach kurzer Warte-Zeit,

ein neues Auto startbereit,

so hörte man die lieben Erben,

bitte – Oma, du darfst nicht sterben.



Wenn die Straße in der Stadt,

wie heute eben Löcher hat

und bei Schnee und schlechter Sicht,

sah man diese leider nicht,

wenn defekt waren Achs und Reifen,

musste man ganz schnell begreifen,

jede Werkstatt, teuer, billig,

reparierte widerwillig,

doch legte man nun D-Mark hin,

gab es sofort einen Termin.



Wenn der jährliche Urlaub nahte

und die Ostsee rief zum Bade,

vollgepackt bis unters Dach,

zwanzig Koffer, hoch und flach

und ich musste, welch ein Wahn,

auf die Platten-Autobahn,

holprig und auch ausgefahren,

wie damals so die Platten waren,

denn man schmierte, so als Clou,

nur die gröbsten Löcher zu.

An die Ostsee, welche Frage, wollte man an einem Tage

und so trat man ganz legal,

ständig mir aufs Gaspedal,

erstes Stöhnen von mir Zwerg,

bei Magdala am Jenaer Berg,

ich kämpfte weiter und ich seufzte,

bis zum Abzweig Hermsdorfer Kreuze

und auf der A 9, oh jemine,

taten mir alle Gräten weh.

Bei Tanke Köckern lief nichts mehr,

denn mein Tank war total leer,

aufgetankt und Kaffee raus,

der noch warm so von zu Haus

und dann alle Pkw-Insassen,

hinter Büsche, Wasser lassen,

denn für Ossis reichte stur,

an Autobahnen die Natur,

in Toilettenhäuschen schön,

durften nur die Wessis gehen.

Hilflos und auch aufgeschmissen,

wenn der Keilriemen mal gerissen,

alles abbauen und noch mehr,

nein, das ist ja viel zu schwer,

als Ersatz, so sprach der Mann

und sah dabei sein Frauchen an,

mit deiner Strumpfhos’ wird’s gelingen,

zur nächsten Werkstatt uns zu bringen,

Kinder, lasst die Korken knallen

und Mutter, lass die Hose fallen.



Manche fuhren mit mir schon,

nach Ungarn an den Balaton,

denn Ungarn war, wie ja bekannt,

etwas freier, nicht hirnverbrannt,

man wollte zwar auch Jemand sein

und zählte täglich jeden Schein,

das letzte Geld, bevor man blank,

war für die Rückfahrt ein voller Tank.

Ja, meine Zeit längst abgelaufen,

man wird sich neue Autos kaufen,

doch so für Fans und nicht nur sie,

bleib ich als Trabi = Nostalgie.