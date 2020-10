„Die Reisebusse kommen ohnehin zum Weihnachtsmarkt“

Der Weihnachtsmarkt soll stattfinden. Aber ohne die vielen zumeist per Bus angereisten Tagestouristen. Das ist auf den Punkt gebracht die Botschaft, die Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) vor einer Woche ausgesandt hatte. Sprach er noch davon, dass es keine Werbung für Bustouristen gebe, hatte sein Sprecher Daniel Baumbach in einer Pressemitteilung noch nachgelegt: „Reisebusse aus anderen Regionen oder gar Bundesländern seien nicht erwünscht, um ein Einschleppen des Coronavirus zu verhindern.“

Bei zwei Millionen Gästen im Vorjahr sollte selbst bei einer abgespeckten Variante die Besucherzahl eine entscheidende Größe bei den Planungen sein. Dennoch scheint in der Stadtverwaltung vieles offen zu sein, und dabei auch die Frage, ob die Aussagen des Oberbürgermeisters die Grundlinie bei der Planung vorgeben. Von fünf Nachfragen unserer Zeitung erhielten wir innerhalb von zwei Tagen nur eine beantwortet.

Lauentor als Busparkplatz fällt wegen Buga-Bauarbeiten weg

Bei dieser ging es um das Parkkonzept für die Busse. „Unabhängig von der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr von einer Veränderung der bisherigen Verkehrsführung für die Reisebusse auszugehen“, heißt es in der Antwort aus dem Presseamt. „Grund sind vor allem die aktuellen Baumaßnahmen im Bereich des Lauentors für die Buga. Mögliche Varianten werden aktuell von den zuständigen Fachämtern der Stadt mit weiteren involvierten Behörden und Institutionen diskutiert.“ Das gibt zumindest eine Vorahnung, dass man bei den zuständigen Stellen in der Verwaltung auch mit einer großen Zahl an Reisebussen rechnet.

Tourismus-Chefin: Reisebusunternehmen interessiert am Weihnachtsmarkt

Was auch Carmen Hildebrandt, Chefin der Erfurter Tourismus GmbH, so sieht. Sie rechnet beim Thema Busreisen zum Weihnachtsmarkt eher mit einer Eigendynamik und demnach keinen allzu großen Auswirkungen der bremsenden Worte aus dem Rathaus. Die vielen Reiseveranstalter aus der Bundesrepublik würden sich ohnehin nicht daran halten. Die Erfurter Touristiker spürten, dass der Markt mit Busreisen insgesamt wieder nach und nach in Gang komme und sie erhielten dazu auch wiederholt Nachfragen der Veranstalter. Etwa nach den Hygienekonzepten. Die wiederum für Stadtführungen u.ä. vorliegen und eingehalten werden. „Wenn also Reisen zum Erfurter Weihnachtsmarkt verkauft werden, kommen die Busse auch hierher“, sagt Carmen Hildebrandt. „Verbieten kann man es ja auch nicht.“

Ganz so entspannt sehen es die Thüringer Busunternehmer nicht. In einem Brief an OB Andreas Bausewein bittet der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer, die Linie grundsätzlich zu überdenken und dass „die pauschale Aussage ,Reisebusse in Erfurt unerwünscht’ niemals wieder vorkommt.“ Zumal es bereits Vorabstimmungen mit der Marktmeisterei der Stadt für ein gemeinsames Konzept gegeben habe. Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer des für Thüringen und Sachsen-Anhalt tätigen Busunternehmerverbandes, sieht das Verkehrsmittel Bus zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt. Und nennt im Gegenzug die Vorzüge: Im Reisebus werden Gruppen gefahren, deren Gäste in Listen erfasst sind. Was sogar für Einlasskontrollen genutzt werden könne. Zudem sei der Bus ein Verkehrsmittel, von dem bisher kaum ein Fall von Corona-Ansteckung bekannt sei, was wohl mit an den Filtern und der permanenten Lüftung durch Klimaanlagen liege.

Omnibusverband: Absage der Stadt an Busunternehmen würde Anreise per Auto vervielfachen

Zudem fragt Wagenknecht: „Ein Reisebus ersetzt im Schnitt 30 Pkw – will sich Erfurt im Dezember ein Pkw-Problem einhandeln?“ Und somit ein Parkproblem besonderer Art. Im Vorgriff auf das nächste Jahr spricht der Busverbandschef die Bundesgartenschau an. „Wir fragen uns, wie sich das einmal geäußerte ,Reisebusse unerwünscht’ auf die Buga auswirken wird?“ Hier sei der Reisebus-Tourismus eine Kerngröße, um auf gewünschte Besucherzahlen zu kommen. Das bestätigt Erfurts Tourismus-Chefin Carmen Hildebrandt: „Wenn die Busreisen nicht wieder richtig zum Laufen kommen, wird es schwierig. Für jede Buga waren und sind Bustouristen sehr wichtig.“

Aber auch auf die Frage nach der Buga gab es vorerst aus dem Rathaus keine Auskunft.