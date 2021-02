„Die Schokoladenvilla“ in Erfurter Online-Lesung

Maria Nikolai liebt historische Stoffe, zarte Liebesgeschichten und Schokolade.

Mit dem drittem Teil ihres Romandebüts „Die Schokoladenvilla“ steht die Autorin am Mittwochabend ab 19 Uhr im Mittelpunkt der Online-Lesungen „#READNTALK“, die die Buchhandlung Peterknecht kostenfrei jeden Mittwochabend bis 5. Mai anbietet. Im Sommer 1936 muss die junge Chocolatière Viktoria ihre Lehrzeit in Frankreich abbrechen, weil die heimische Schokoladenmanufaktur in Stuttgart dringend ihre Hilfe braucht. Man will Familie Rothmann aus der Leitung ihres Unternehmens drängen.

Da taucht Schokoladenunternehmer Andrew Miller auf. Der gut aussehende Amerikaner bringt nicht nur Viktorias Gefühlsleben durcheinander, er bietet den Rothmanns auch einen Ausweg. Band 1 und 2 der Saga standen monatelang auf der Bestsellerliste. Mit „Die Schokoladenvilla: Zeit des Schicksals“ findet die Trilogie um die Fabrikantenfamilie Rothmann ihren Abschluss.

Den Livestream-Abend mit Maria Nikolai moderiert Günter Keil. Die Lesung ist online auf der Webseite www.litlounge.de zu erreichen – sowie über die Internetseite der Erfurter Buchhandlung unter www.peterknecht.de.