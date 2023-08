Die Top 5 fürs Erfurter Wochenende: Reichlich Komödien-Spaß unter freiem Himmel

Erfurt. Die Pariser Feuerwehr ist im Hof des Angermuseums am Werk, während es am anderen Anger-Ende um einen spektakulären Brand geht. Hier kommt die Erklärung, wie das zusammenpasst.

Das Erfurter Theater ist nach den Domstufenfestspielen in der Sommerpause – auf Theater verzichtet werden muss deshalb aber noch lange nicht. Denn in der Barfüßerruine lockt die Sommerkomödie mit Molières Komödie „Der Menschenfeind“ noch täglich außer montags bis zum 27. August. Beginn ist jeweils 21 Uhr, gespielt wird 90 Minuten ohne Pause. Karten unter www.sokoerfurt.de

Nicht viele Meter entfernt, im Hof des Angermuseums, steht am Freitag und Samstag dieses Wochenendes „Der Glöckner von Notre Dame“ auf dem Spielplan des Erfurter Theatersommers – außerdem bis zum 26. August immer Mittwoch bis Samstag. Klaus Michael Tkacz, Stefan Wey und Cecilia Lerg-Bernard schwingen sich als waghalsige Helden der Pariser Feuerwehr auf ihre Drehleiter und entfachen ein so fantasievolles wie spaßiges Spektakel. Tickets unter www.theaterfirma.de

Eintauchen in die Geschichte am Anger

Am Anger 37 lässt sich bereits am Freitag, 4. August, in eine ganz andere Geschichte eintauchen – nämlich die Geschichte des Hauses Dacheröden selbst. Bei einer Hausführung geht es um die Menschen, die das Haus mit Leben und Literatur füllten und füllen, um eine Brandkatastrophe und historische Akteure. Start ist um 16 Uhr.

Einen Kurztrip nach Portugal verspricht das Tipica-Festival, das erstmals im Kommandantengarten des Petersbergs portugiesische Lebensart und -kultur auf die Bühne holt. Kunst, Literatur, Musik und Kulinarik soll das kleine Festival von Freitag bis Sonntag vereinen: www.tipica-festival.com.

Wem Portugal zu weit ist, der kann ein ganz anderes Spektakel am Samstag, 5. August, ab 9 Uhr in Hohenfelden erleben: Zum 30. Thüringer Schäfertag messen sich dort die Schäfer bei ihrer Landesmeisterschaft. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm rund um Schaf und Wolle.