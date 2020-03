Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Uroma grüßt mit dem Schoko-Ei

Immer dann, wenn Matvey seine Uroma besucht, schenkt sie ihm ein Schoko-Ei. In Zeiten von Corona aber muss der Sechsjährige auf Distanz bleiben, damit eine mögliche Infektion nicht weitergegeben wird. Was nun? Die 95-Jährige und ihr Urenkel haben sich etwas einfallen lassen, um den süßen Austausch dennoch fortsetzen zu können: Bei jedem Besuch gilt es für Matvey nun, das Schoko-Ei zu fangen, das ihm die Uroma aus der zweiten Etage herunterwirft, wenn er ihr von unten zuwinkt. „Eine kleine Tradition“, wie Matveys Mutter Elena Kaufmann das nennt, findet so eine Fortsetzung. „Die Tradition ist schon so fest, dass Uroma sogar mit Schoko-Ei in der Hand gemalt wird“, sagt sie und verweist auf das jüngste Kunstwerk ihres Sohnes. Und darauf, dass die Oma wohl von ihrem Bild in der Zeitung sehr fröhlich überrascht sein wird. So wie von dem Plan der Kaufmanns, ihr demnächst Skype beizubringen….

Haben auch Ihre Kinder oder Enkel ein Bild für die Großeltern gemalt? Wir übernehmen gern die Weiterleitung, indem wir es in unsere Internet-Galerie aufnehmen. Die schönsten Bilder drucken wir in der Tageszeitung. Senden Sie die Kunstwerke gern im JPG-Format an erfurt@thueringer-allgemeine.de.