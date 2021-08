Dieb auf frischer Tat ertappt - Betrunkene beschädigen Autos - Einbrecher verursachen Sachschaden

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt,

Seinen Augen traute am Sonntagmorgen ein 54-Jähriger Erfurter kaum, als er einen Dieb auf frischer Tat erwischte. Der Mann hatte laut Polizeiangaben DJ Equipment im Hausflur deponiert, wovon der Dieb offenbar Wind bekommen hatte.

Er brach in das Gebäude ein und verursachte dabei einigen Lärm. Der 54-Jährige hörte den Knall und stellte daraufhin den ungebetenen Gast im Hausflur. Geistesgegenwärtig ließ er sich von dem Langfinger ein Personaldokument aushändigen, danach verschwand der 32-Jährige. Der Dieb ist kein Unbekannter, die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.

Betrunkene beschädigen Autos

In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben Anwohner in Linderbach mehrere Personen beobachtet, die Fahrzeuge beschädigten. Wie die Polizei mitteilte, machte sich die Gruppierung an drei Autos zu schaffen, knickte Scheibenwischer um und zerstörte Autospiegel.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Quartett in der Nähe. Zwei junge Männer reagierten äußerst aggressiv auf die Ordnungshüter. Die Betrunkenen beleidigten die Polizisten und einer der Männer musste sogar zu Boden gebracht werden. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Wie hoch der entstandene Schaden an den Autos ist, kann noch nicht gesagt werden.

Einbrecher scheitern mehrfach, aber verursachen Sachschaden

Hohen Sachschaden haben Diebe in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Innenstadt von Erfurt angerichtet. Die ungebetenen Gäste versuchten laut Polizeiangaben in ein Restaurant einzusteigen, woran sie glücklicherweise scheiterten.

Allerdings hinterließen sie einen Schaden von ca. 2000 Euro. Auch am Juri-Gagarin-Ring versuchten Langfinger ihr Glück. Hier schafften es die Diebe sogar in die Räumlichkeiten einer Firma einzubrechen, wurden aber offensichtlich gestört. Unverrichteter Dinge zogen sie von dannen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Auch in der Liebknechtstraße waren Einbrecher aktiv. Hier versuchten sie gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus zu kommen. Ins Gebäude gelangten die Gauner jedoch nicht.

