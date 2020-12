Dieb schlug auf Ladendetektiv ein und flüchtete – Wer kennt diesen Mann?

Erfurt. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Ladendieb, der in Erfurt solange auf einen Ladendetektiv einschlug, bis er Flüchten konnte.

Bereits am 16. April 2019 entwendete ein Unbekannter Waren in einem Erfurter Supermarkt und packte sie in seinen Rucksack. Als der Ladendetektiv den Dieb stellte und zur Herausgabe der gestohlenen Ware aufforderte, schlug der Dieb solange auf den Detektiv ein, bis dieser den Rucksack des Täters losließ. Der Dieb konnte unerkannt flüchten.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Foto: Polizei

Nun sucht die Polizei mit einem Bild nach dem Unbekannten. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen. Telefon: 0361/5743 24602