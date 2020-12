Dieb stiehlt Geld aus Arztpraxis – Trickbetrug – Geisterfahrer auf der B4

Die Einsätze der Polizei in Erfurt.

Unbekannte Person beklaut Arztpraxis

Am Mittwochmittag schlug während des laufenden Betriebs ein Dieb in einer Arztpraxis in der Krämpfervorstadt zu.

Als ein Patient die Praxis verließ, verschaffte sich die unbekannte Person unbemerkt Zutritt. Es wurde aus einer Geldkassette Bargeld gestohlen und mit einem Schlüssel aus der Rezeption ein Schwesternzimmer geöffnet. Dort stahl der Täter die Geldbörsen von zwei Mitarbeiterinnen. Als der Diebstahl bemerkt wurde, war der Dieb bereits auf und davon.

Geisterfahrer auf der B4

Ein 81-jähriger Mann fuhr Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 4 mit seinem Fiat von Andisleben kommend in Richtung Erfurt. Dabei fuhr er längere Zeit auf der Gegenfahrbahn. Am Gothaer Platz wendete er verbotswidrig und gefährdete dabei einen Transporter-Fahrer. Der musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Fiat zu verhindern.

Ein Polizist hatte das ganze Geschehen beobachtet. Ihm gelang es, den 81-Jährigen zu stoppen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Ob diese sich auf seine Fahrtüchtigkeit ausgewirkt haben, müssten die Ergebnisse der Blutuntersuchung zeigen.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Trickbetrüger in Erfurt am Werk

Mit einer Betrugsmasche, die bereits bundesweit aufgetreten ist, versuchten nun Betrüger auch ihr Glück in Erfurt. Gestern Mittag erhielt eine 75-jährige Erfurterin einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin. Diese forderte aufgrund eines Unfalls Bargeld, das sie später abholen wollte.

Als das Gespräch beendet war, klingelte das Telefon erneut. Dieses Mal meldete sich ein vermeintlicher Polizist. Er gab an, dass das Telefon der älteren Dame überwacht wurde und man auf der Spur von Betrügern sei. Im Telefonat kündigte man nun an, zum Wohnort der 75-Jährigen kommen zu wollen, um sie zu schützen.

Der 75-Jährigen ist in diesem Fall glücklicherweise kein Vermögensschaden entstanden. Anders erging es Menschen im ganzen Bundesgebiet. Hier erbeuteten die Betrüger als falsche Polizisten hohe Bargeldbeträge. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit des Anrufers haben, beenden Sie das Telefonat und legen auf. Wählen Sie die örtliche Einwahl der Polizei oder den Notruf.

36-Jähriger stürzt beim Verladen eines Motorrads – verletzt sich schwer

Fußgänger von Radfahrer angefahren – Zeugen gesucht