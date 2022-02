Die Polizei in Erfurt meldet einen Dieb im Kloster (Symbolbild)

Dieb will Opferstock aus Erfurter Augustinerkloster stehlen

Erfurt. Ein 30-Jähriger wollte Geld aus dem Opferstock stehlen. Doch er hatte nicht mit der Entschlossenheit eines Haustechnikers gerechnet.

Ein couragierter Mitarbeiter des Erfurter Augustinerklosters hat den Diebstahl von Geld aus dem Opferstock der Kirche verhindert. Nach Polizeiangaben vom Freitag soll ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstag versucht haben, an die Geldkassette mit den Spenden von Klosterbesuchern zu kommen. Dazu habe er den steinernen Sockel umgeworfen - und damit einen Haustechniker auf sich aufmerksam gemacht. Dieser erwischte den Mann auf frischer Tat und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach.

Der Opferstock ist 270 Jahre alt. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Das Augustinerkloster ist als Wirkungsstätte Martin Luthers bekannt. Der spätere Kirchenreformator lebte von 1505 bis 1511 als Mönch in dem Kloster.

