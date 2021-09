Dieb wird in Erfurt auf geklauten Fahrrad erwischt - Wer kennt den Mann?

Erfurt. In Erfurt hat ein Unbekannter einem Mann das Fahrrad gestohlen. Wenige Tage später sah das Opfer den Dieb auf seinem Fahrrad - und machte ein Bild.

Bereits am 13. März wurde in der Sangerhäuser Straße in Erfurt ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sah der Geschädigte einige Tage später einen unbekannten Mann auf seinem Fahrrad.

Er nahm die Verfolgung auf und machte ein Foto von dem Täter. Auf seiner Flucht warf der Unbekannte das Fahrrad weg, sodass der Geschädigte es wiedererlangte. Dem Täter gelang jedoch zu Fuß die Flucht.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1115) unter Angabe der Vorgangsnummer 0059150 entgegen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.