Diebe auf Baustelle unterwegs - Zelt auf Kindergartengelände angezündet - Einbruch mit reichlich Lärm

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Eine eingerüstete Baustelle im Erfurter Norden hat am Wochenende die Aufmerksamkeit von Dieben erregt. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in das Obergeschoss des im Bau befindlichen Hauses ein und traten eine Gipskartonwand ein.

Sie stahlen Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 6.000 Euro. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Unbekannte zünden Zelt auf Kindergartengelände an

Unbekannte haben sich Montagabend einen schlechten Scherz in der Halleschen Straße in Erfurt erlaubt. Laut Polizeiangaben zündeten sie auf dem Gelände eines Kindergartens ein Spielzelt an. Durch das Feuer wurde das Zelt komplett zerstört.

Andere Spielgeräte oder Gebäude wurden nicht beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Zu den Tätern gibt es bisher noch keine Hinweise. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Nach der Haft direkt wieder hinter Gittern

Mehrere Anwohner haben am Montagmorgen in der Löbervorstadt von Erfurt den Notruf gewählt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein Mann gegen 04.15 Uhr in ein Reisebüro einzubrechen. Dabei verursachte er reichlich Lärm.

Mit Regenschirm und Werkzeug versuchte er die Tür und die Schaufensterscheibe zu zerstören. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz.

Sie stellten einen 21-jährigen Mann, der kein Unbekannter war. Bereits wegen Drogen- und Raubdelikten war er aufgefallen und erst vor einem Monat aus der Haft entlassen worden.

Erneut klickten für den Mann die Handschellen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen, noch am Dienstag wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Zeugen zu einem Einbruch gesucht

Am Samstag, den 03. Juli, hat eine Hausbewohnerin in der Erfurter Innenstadt bei ihrer Rückkehr zum Wohnhaus gegen 17 Uhr einen Einbrecher überrascht, der sich gerade vom Tatort entfernen wollte. Trotz ihres beherzten Eingreifens konnte der Tatverdächtige unerkannt Richtung Barfüßerstraße und Schlösserstraße fliehen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, schlanke, drahtige Gestalt. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarz-weißem Hemd. In diesem Zusammenhang spielt eine weitere Person eine Rolle, welche sich zur Tatzeit im Bereich Grafengasse aufhielt und weitere Zeugen auf den Einbrecher aufmerksam machte.

Dieser Mann wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er war etwa 180 cm groß, dunkelhäutig, schlank und mit einer blauen Jeanshose sowie einem hellblauen Poloshirt bekleidet. Vor Ort konnten weitere Personen wahrgenommen werden, welche vermutlich sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter Tel.: 0361/57432-4222 zu melden.

