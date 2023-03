Im Erfurter Norden drangen Diebe in der Nacht zum Freitag unbemerkt in ein Firmengelände ein und entwendeten Teile von Baumaschinen. (Symbolbild)

Diebe erbeuten in Erfurt Teile von Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro

Erfurt. In der Nacht zum Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände im Erfurter Norden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände im Norden von Erfurt ein. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen sie dabei keine sichtbaren Einbruchsspuren. Anschließend stahlen sie einen 100 kg schweren Baggerlöffel, einen Greifer mit einem Gewicht von 800 kg sowie mehrere Hydraulikschläuche.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Auf Grund der Größe und des Gewichtes des Diebesguts, müssen die Täter entsprechende technische Transportmittel zur Verfügung gehabt haben.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Straße Am Johanneshof verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/78400) unter Angabe der Vorgangsnummer 0078729 entgegen.

