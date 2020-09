Diebe hinterlassen in Erfurt 50.000 Euro Sachschaden

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch am Wochenende in der Straße Am Rabenhügel. (Symbolbild)

Erfurt. Unbekannte drangen am Wochenende in einen Rohbau ein und entfernten die bereits verlegten Stromkabel.

Bauarbeiter mussten am Montagmorgen feststellen, dass Diebe am Wochenende in einem Rohbau in der Straße Am Rabenhügel zugeschlagen hatten.

Über ein Baugerüst waren sie laut Polizei in das Gebäude gelangt. Hier hatten sie es auf Stromkabel abgesehen, die bereits in den Wänden verlegt waren. Insgesamt entfernten die Diebe etwa 300 kg Stromkabel im Wert von 10.000 Euro. Aufgrund der großen Menge, müssen die Täter ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben.

Den Schaden, den die Diebe hinterließen, viel immens aus. Die geschädigte Firma schätzt die Kosten für die Instandsetzung auf 50.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende Am Rabenhügel verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ein verdächtiges Fahrzeug gesichtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 226746 entgegen.

