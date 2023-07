Diebe machen auf Baustelle in Erfurt Beute im Wert von 70.000 Euro

Erfurt. Von einer Baustelle in Erfurt wurden Maschinen und Werkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl.

Diebe hatten es in Erfurt auf Baumaschinen und Werkzeuge abgesehen. Wie die Polizei informierte, verschafften sie sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu einem Baustellengelände in der Krämpfervorstadt. Sie brachen einen Baucontainer auf und stahlen u. a. mehrere Stemmhämmer, Sägen und Lasermessgeräte.

Der Wert der Beute wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

