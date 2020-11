Diebe räumen Kellerbox in Erfurt komplett leer

Erfurt. Eine komplette Kellerbox leergeräumt haben unbekannte Diebe in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt.

Wie die Polizei in Erfurt informiert, war ein Keller in einem Mehrfamilienhauses in der Milchinselstraße im Zeitraum 1. Oktober bis 5. November 2020 das Ziel der Diebe. Gewaltsam waren die Täter über eine Hoftür in das Haus gelangt.

Mit Gewalt öffneten sie die Kellerbox und ließen alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war. Zu den gestohlenen Gegenständen gehörte unter anderem ein Mountainbike, verschiedenes Werkzeug, ein Dachgepäckträger sowie ein Kinderwagen.

Der Gesamtwert der Beute wird von der Polizei auf über 4000 Euro geschätzt.