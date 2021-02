Erfurt. Unbekannte haben in der Nähe von Erfurt den Anhänger an einer Baustelle aufgebrochen und daraus Elektro- und Spezialwerkzeug von satten 150.000 Euro gestohlen.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, schlugen Diebe in Waltershausen bei Erfurt in den vergangenen Tagen mehrfach zu. Die Täter machten sich an einem abgestellten Anhänger an einer Baustelle an einem Möbelhaus zu schaffen.

Sie beschädigten das Schloss, so dass sie in den Anhänger gelangten. Dort stahlen die Diebe eine Vielzahl von Spezial- und Elektrowerkzeugen für den Ladenbau. Der Wert der Beute beläuft sich auf satte 150.000 Euro.

