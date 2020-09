In elf Autos eingebrochen - 71-Jährige bei Brand schwer verletzt - Kinderwagen-Dieb tappt in Falle

Randalierer beschädigen elf Autos

Böses Erwachen für mehrere Autobesitzer am Sonntagmorgen in der Erfurter Südstadt: Unbekannte Täter waren in der Nacht zwischen Saarstraße und Semmelweißstraße unterwegs und schlugen hier jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben von elf Pkw ein. Aus fünf dieser Fahrzeuge wurden laut Polizei Kleinstmengen Bargeld und diverse Dokumente entwendet. Der Sachschaden an den einzelnen Fahrzeugen lag ungleich höher. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Erfurt zu wenden.

71-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Erfurt. Ein vergessenes Essen auf dem Herd führte am frühen Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand im Erfurter Rieth. Eine 71-jährige Frau hatte in ihrer Wohnung in der Györer Straße vergessen, den Herd auszustellen und legte sich schlafen. Daraufhin gerieten mehrere Küchengeräte in Brand. Gegen 4 Uhr bemerkten Anwohner den Rauch und wählten den Notruf. Die Feuerwehr rettete die Frau aus der Wohnung. Die Rentnerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

AfD-Büro beschmiert

Erfurt. Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Erfurter Iderhoffstraße das Wahlkreisbüro der AfD beschmiert. Unbekannte brachten auf einer Fläche von 2,5 x 10 Metern über mehrere Schaufensterscheiben, eine Eingangstür und die Klingelanlage blaue Sprühfarbe auf. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert.

Sprengung gescheitert

Erfurt. Anwohner der Gerberstraße in Erfurt wurden am frühen Sonntagmorgen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zeugen sahen bei einem Blick aus dem Fenster einen jungen Mann mit heller Kleidung, der mit einem Fahrrad in Richtung Nordstraße flüchtete. Offensichtlich hatte der Täter versucht mit einem unbekannten Sprengkörper einen an einer Fassade befestigten Zigarettenautomaten zu sprengen. Ob der Dieb Bargeld oder Zigaretten erlangte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Kinderwagen-Dieb eine Falle gestellt

Erfurt. Ein 25-jähriger Mann aus Erfurt fackelte nicht lange, als er auf einer Internetverkaufsplattform einen ihn wohlbekannten Kinderwagen wieder fand. Am 29. Juni 2020 war ihm der Kinderwagen der Marke Knorr-Baby im Wert von 900 Euro aus einem Treppenhaus in Erfurt gestohlen worden. Nun entdeckte er das gute Stück im Internet wieder und verabredete sich am Freitagnachmittag kurzerhand mit dem Verkäufer in Erfurt. Im Gepäck hatte er allerdings auch zivile Polizisten. Der polizeibekannte 35-jährige Verkäufer schaute nicht schlecht, als sich die Beamten zu erkennen gaben. Gegen ihn wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Für den Besitzer war die Freude groß. Er bekam seinen Kinderwagen wieder zurück.

Werkzeug gestohlen

Erfurt. Ein 30-jähriger Mann musste am Samstagmorgen feststellen, dass sein Haus in Erfurt-Möbisburg ins Visier von Einbrechern gekommen war. Über Nacht hatten Diebe Nebengelasse des im Umbau befindlichen Hauses aufgebrochen. Dabei richteten sie an den Türen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Die Täter hatten es auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Der Wert der Beute wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hungriger und aggressiver Ladendieb attackiert Polizisten

Erfurt. Am späten Freitagnachmittag hatten mehrere Mitarbeiter eines in der Erfurter Innenstadt ansässigen Sportgeschäftes und Polizeibeamte mit einem 18 Jährigen aller Hand zu tun. Der Mann bemächtigte sich im Geschäft mehrerer Sportbekleidungsartikel, entfernte die Diebstahlssicherung und verstaute die Sachen in seinem Rucksack. Anschließend wollte er das Geschäft ohne Bezahlung verlassen, konnte aber durch Mitarbeiter gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten werden. Damit war der Langfinger nicht ganz einverstanden, was er mit Schlägen und Tritten in Richtung der Mitarbeiter zum Ausdruck brachte. Selbst bei Eintreffen der Beamten war der Dieb unkooperativ und attackierte die Beamten. In der Folge zerknüllte der Mann sein Ausweisdokument, versuchte dieses zu essen und startete einen Fluchtversuch.

Gegen den aggressiven Dieb wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Alle Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Bei einem Mitarbeiter ging im Gerangel die Brille zu Bruch.