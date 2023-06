Diebe stehlen fünfstelligen Geldbetrag aus Auto - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Nur eine Stunde stellte ein 46-Jähriger sein Auto in Erfurt ab. Das reichte Dieben, um die Umhängetasche vom Beifahrersitz zu stehlen. (Symbolbild)

Erfurt. Einem 46-jährigem Mann ist am Donnerstag die Umhängetasche vom Beifahrersitz seines Autos gestohlen worden. Das und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Offenliegende Taschen, Handys oder Wertsachen im Auto erwecken oft das Interesse von Dieben. Laut Polizei ist das am Donnerstagvormittag einem 46-jährigen Mann zum Verhängnis geworden. Nur eine Stunde lang habe er sein Auto unbeaufsichtigt in der Trommsdorffstraße in Erfurt geparkt und seine Umhängetasche auf dem Beifahrersitz liegen lassen.

Ein Dieb habe diesen Umstand ausgenutzt, das Auto auf unbekannte Weise geöffnet und die Tasche gestohlen. Neben Geldkarten, Ausweisdokumenten und Schlüsseln habe sich in dieser ein fünfstelliger Bargeldbetrag befunden befunden. Die Polizei empfiehlt, niemals Wertgegenstände und Taschen in Autos zurückzulassen, auch wenn man nur kurz unterwegs ist.

Unbekannte brechen in Keller ein und stehlen Fahrräder und Zubehör

Ein Mehrfamilienhaus in der Industriestraße ist zwischen Mittwoch und Donnerstag in den Fokus von Dieben geraten. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Haus und brachen zwei Kellerboxen auf. Daraus haben sie zwei E-Bikes der Marken "HoheAcht" und "Cube" im Gesamtwert von 9000 Euro gestohlen.

Im gleichen Zeitraum brachen Diebe neun Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus in der Theo-Neubauer-Straße auf, teilte die Polizei mit. Aus einem Abteil haben die Unbekannten zwei Mountainbikes, Fahrradzubehör, Werkzeug und Schuhe im Gesamtwert von über 8000 Euro gestohlen.

Um sich vor Kellereinbrechern zu schützen, rät die Polizei, keine wertvollen Gegenstände in Kellerräumen zu lagern und Fahrräder im Keller anzuschließen. Außerdem sollten Kellerboxen vor neugierigen Blicken geschützt und für die Tür geeignete Sicherungstechnik verwendet werden. Bewohner sollten darauf achten, dass die Hauseingangstür geschlossen ist.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.