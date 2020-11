Drei Fahrräder sind am Mittwoch in Erfurt gestohlen worden. Unbekannte waren gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Michaelisstraße eingebrochen und hatten aus dem Hausflur zwei hochwertige, angeschlossene Fahrräder im Gesamtwert von über 6000 Euro gestohlen.

Aus einem Keller in Stotternheim hatten Diebe ebenfalls ein Fahrrad mitgehen lassen. Sie knackten das Schloss und gelangten so an den Drahtesel im Wert von über 3300 Euro.

