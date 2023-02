Diebe stehlen in Erfurt fünf Fahrräder im Wert von 13.000 Euro

Die Fahrraddiebe schlugen in der Kurt-Beate-Straße, in der Sofioter Straße, in der Ruhrstraße und in der Straße Schmidtstedter Ufer zu.

Diebe haben in Erfurt fünf Fahrräder im Wert von etwa 13.000 Euro gestohlen. In allen Fällen entwendeten die bislang unbekannten Täter die Räder am Wochenende aus Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach schlugen sie in der Kurt-Beate-Straße, Sofioter Straße, Ruhrstraße und in der Straße Schmidtstedter Ufer zu. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Cube Typ Stereo Hybrid 140 TM 500, zwei Mountainbikes der Marken Giant und Cube sowie zwei schwarze Räder der Marken YT Industries und Merida.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

