Diebesbande prügelt Angestellten im Kaufhaus am Erfurter Anger krankenhausreif

Erfurt. Im Kaufhaus am Erfurter Anger haben Ladendiebe einen Angestellten angegriffen und schwer verletzt. Zwei weitere Mitarbeiter eilten ihrem Kollegen zu Hilfe und wurden ebenfalls attackiert.

Eine Diebesbande hat am Freitag einen 65-Jährigen krankenhausreif geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Angestellte die zwei Frauen und zwei Männer dabei erwischt, wie sie in einem Kaufhaus am Erfurter Anger Parfum stahlen. Als er sie daraufhin ansprach, schlugen die zwei Männer auf ihn ein und verletzten ihn schwer.

Zwei weitere Mitarbeiter, die ihrem Kollegen zu Hilfe geeilt waren, wurden von den vier Dieben ebenfalls angegriffen und zum Teil am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Die zwei Angestellten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Den Dieben gelang zunächst die Flucht. Drei von ihnen (im Alter von 18 und 40 Jahren) wurden am Sonntag im Bereich einer Tankstelle gestellt. In ihren Fahrzeugen befand sich laut Polizei umfangreiches Diebesgut, das umgehend sichergestellt wurde.

Das Trio wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Sie sollten am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihnen droht Untersuchungshaft unter anderem wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls.

