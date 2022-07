Diebestrio versucht Waren im Wert von 230 Euro in Linderbach zu erbeuten

Drei Ladendiebe in Linderbach in Erfurt wollten auf dreiste Art Waren im Wert von mehreren hundert Euro klauen. (Symbolbild)

Erfurt. Drei Ladediebe in Linderbach wollten in einem Supermarkt Waren im Wert von mehreren hundert Euro stehlen.

Am Mittwochnachmittag versuchten Ladendiebe in Linderbach in Erfurt auf dreiste Art Schuhe und Kleidung im Wert von 230 Euro zu klauen. Die drei Männer im Alter von 22 Jahren zogen die Ware entweder an oder versteckten sie. Anschließend gingen sie laut Polizei an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv des Supermarktes stellte die Diebe und rief die Polizei. Den drei Männern wurde ein einjähriges Hausverbot ausgesprochen. Es wurde eine Strafanzeige gegen alle erstattet.

