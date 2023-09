Ein Dieb ist in den Medienraum einer Erfurter Schule eingebrochen. (Symbolbild)

Diebstahl in Erfurter Schule: Beute im Wert von 12.000 Euro gestohlen

Erfurt. Eine unbekannte Person stahl mehrere elektronische Geräte aus dem Medienraum einer Schule in Erfurt.

Am Freitag wurde der Diebstahl aus einer Schule bei der Erfurter Polizei zur Anzeige gebracht. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, hatte eine unbekannte Person in den letzten Wochen aus dem Medienraum einer Schule im Bereich des Juri-Gagarin-Rings mehrere Tablets und einen Beamer im Gesamtwert von über 12.000 Euro gestohlen.

Wann und wie der Dieb an seine Beute gelangen konnte, ist noch unklar. Das Fehlen der Geräte sei erst zum Ende der letzten Woche aufgefallen. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.