Digitale Spiele und 3-D-Drucken im Erfurter Labor

Erfurt. „Jugend hackt“ ist ein bundesweites Bildungsprogramm – das in den Ferien zu einem Workshop in Erfurt einlädt.

Das erste Erfurter Jugend hackt-Labor eröffnet mit Ferienworkshop. Unter dem Motto „Mit Code die Welt verbessern“ tüfteln die Teilnehmenden gemeinsam mit Hilfe ehrenamtlicher Mentoren und Mentorinnen an diverser Technik. Zum Beispiel an Prototypen, digitalen Werkzeugen und Konzepten für ihre Vision einer besseren Gesellschaft.

Das Institut Spawnpoint bietet vom 30. August bis zum 1. September einen Ferien-Workshop für Kinder und Jugendliche an. Dabei geht es jeweils von 9 bis 14 Uhr um digitale Spiele und um 3D-Drucken.

Der Workshop findet im neuen Jugend hackt Lab Erfurt in der Schlachthofstraße 20 statt. Das ist eine große Werkstatt zum Basteln und Ausprobieren. Die Teilnehmenden können Spielfiguren aus ihren Lieblingsgames mit dem 3D-Drucker ausdrucken, oder mit Hilfe eines 3D-Scanners selbst zur digitalen Spielfigur werden. Gemeinsam lernen sie, wie man Level entwirft und Geschichten für digitale Welten ausdenkt um am Ende des dreitägigen Workshops mit einer VR-Brille selbst in diese abzutauchen.

Der Workshop ist für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren ohne besondere Vorkenntnisse gedacht.

Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist notwendig unter www.institut-spawnpoint.de/events/ferienworkshop-hack-your-game