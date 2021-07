DJ-Ikone versetzt Fans in Erfurt in Rausch und Ekstase

Erfurt Am Samstag legte Paul van Dyk bei den Picknickkonzerten im Zoopark seine heißen Platten auf.

Sonne strahlt aufs noch leere Mischpult. Ruhe und beiläufiges Gequatsche im Publikum. Dann erscheint aus dem Nebel der Held der DJs an den Plattentellern. Die Leute jubeln auf der Festwiese im Erfurter Zoopark als Paul van Dyk loslegt. Wie viele haben nicht nur auf dieses Konzert, sondern überhaupt auf so eine Party nach diesen Monaten voller Corona-Müdigkeit gewartet?

Der trancige Sound mit seinen harten Kicks verwandelt das zu Beginn noch sitzende Völkchen ziemlich schnell in ein feierndes Meer aus tanzenden Händen. Für die 18-jährige Emely Keil aus Erfurt ist es das erste Event dieser Art überhaupt: „Für meine erste Party ist es einfach richtig geil.“ Schon ihr Onkel und ihre Tante hätten sie mit den Techno- und House-Virus infiziert: „Ich bin mit dieser Musik groß geworden.“ Für Jenny Lange ist es das erste Picknickkonzert: „Es ist einfach super hier – mein erstes Konzert nach Corona.“

Fan seit DJ-Durchbruch im Jahr 1994

Paul van Dyk liefert seinem Publikum, was sie brauchen. Jeder zelebriert den Sound etwa von For an Angel auf seine Weise: Manche ganz andächtig. Andere feiern nur ab. Das ist mehr als nur Beat – das ist Ekstase. Michél Koch hört den international gefeierten DJ seit seinem Durchbruch im Jahr 1994 und war bei der Loveparade 2006 dabei: „Für mich heißt das heute, endlich wieder zu leben. Es ist mega.“ Katrin Mendler-Wittenbecher sei zwar eingefleischter Rammsteinfan, aber findet Lust und Laune an jeder Musikrichung: „Ich habe schon etliche Festivals mitgenommen. Ich höre alles querbeet.“

Die Sonne geht unter, das Völkchen wird bunter: Der flotte Track You found me und We are alive lässt die Leute ausflippen, ein Remix von Robert Miles lässt fast sie meditativ dahintreiben. „Es ist Paul van Dyks typischer Trancestil. Es ist so schön trancig alles – diese Hits haben alle das gleiche Partyfeeing“, sagt Regina Zacharias aus Leipzig. Für sie sind neben van Dyk noch Marusha, Jam and Spoon und Karotte ihre alten DJ-Ikonen.

Auch nach Unfall weiterhin Platten aufgelegt

Marco Lutz ist mit seiner Frau extra aus Heilbronn angereist, um DJ van Dyk zu sehen. Er sei van-Dyk-Fan seit der ersten Stunde. Seine Favoriten: Angel und See you on the other side. „Menschen, die etwas aus Ehrlichkeit machen, den merkt man das an“, meint Marco Lutz. Er spielt dabei auf den lebensbedrohlichen Unfall an, den Paul van Dyk im Jahr 2016 erlitt. Dennoch habe er als DJ nicht aufgehört und hat seinen Fans weiter die Treue gehalten. Für Marco Lutz sei es das Besondere an van Dyk Musik, die Menschen verschiedenster Nationen in einer riesigen gemeinsamen Party verbinden könnte: „Er ist ein DJ, der nicht einfach nur seinen USB-Stick rein steckt und fertig, sondern er spielt nach Gefühl.“