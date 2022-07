Dozentenempfang nach zwei Jahren Pause

Erfurt. Die Volkshochschule bedankt sich bei ihren Kursleitern. Ihre Bilanz ist beachtlich.

Die Volkshochschule hatte wieder zu einem Dozentenempfang eingeladen. Nach zwei Jahren Corona-Pause war es für Leiter Torsten Haß ein „toller Anlass, sich wieder einmal zu treffen und Danke zu sagen“. Nur durch die gute Zusammenarbeit mit über 300 Dozentinnen und Dozenten und unzählbaren direkten und mittelbaren Kooperationspartnern konnte die Volkshochschule in den vergangenen Krisenjahren ihr Kursangebot aufrechterhalten.

Mit seinen fast 1000 Kursen, knapp 25.000 Unterrichtsstunden im Jahr und durchschnittlich fast 9000 Teilnehmenden ist das kommunale Weiterbildungszentrum einer der größten Erwachsenenbildungsträger in Thüringen.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke betonten in ihren Grußworten die herausragende Leistung der VHS Erfurt in den vergangenen Jahren und dankten den meistenteils ehrenamtlichen Kursleitenden für ihr herausragendes Engagement in einer bewegten Zeit.

Dozentin des Jahres geehrt

Als Dozentin des Jahres wurde Gabriele Berner, die seit 30 Jahren unzählige Kurse im Nähen und Töpfern gegeben hat und weiter gibt, ebenso geehrt wie der von 1961 bis 1996 amtierende Leiter der Erfurter Volkshochschule, Walter Schug. Die Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschule nutzten die Gelegenheit zu einem regen Austausch.

In den Sommerferien gibt es zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche, beispielsweise eine Buchwerkstatt in Englisch, ein Abenteuer im Wald und einen Workshop zum kreativen Schreiben. Für manche Kurse sind noch Plätze frei.

Auch in den Herbstferien kann sich gebildet werden in der Volkshochschule. Hier stehen etwa ein Mathe Knobel-Kniffel-Kurs im Programm oder Schach sowie das Produzieren einer eigenen Radiosendung. All dies ist möglich dank der engagierten Dozenten.