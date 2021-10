Drachen tanzen über dem Erfurter Petersberg

Erfurt. Bestes Flugwetter für selbst gebaute Drachen mit Achava-Logo.

Der Herbst ist da. Der Wind war am Freitagnachmittag auf dem Petersberg zwar in Bodennähe etwas launisch, aber in der Höhe doch konstant mit 8-9 km/h aus Südsüdost. Flugwetter für Drachen. Die Startbedingungen auf dem Plateau zwischen den neugierigen Buga-Besuchern waren vor allem für die jüngeren Piloten nicht einfach. In den Tagen zuvor haben Groß und Klein mit Hilfe von Nihad Dabeet aus Israel viele Drachen aus Pergamentpapier, Holzleisten und Strick im Rahmen der Achava-Festspiele gebaut. Die Drachen des Petersberges stiegen nun für Versöhnung, Hoffnung und die Sehnsucht nach Frieden mit dem Logo von Achava in den Himmel über Erfurt.