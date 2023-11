Was als Streit begann, endete für drei Männer in Erfurt mit einem Ermittlungsverfahren. (Symbolbild)

Drei betrunkene Männer prügeln sich in Erfurter Bar

Erfurt. Bei der polizeilichen Kontrolle kamen nicht nur Drogen zum Vorschein.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schmidtstedter Straße in Erfurt. Drei betrunkene Männer gerieten aneinander.

Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die drei Männer in einer Bar auf, als ein Streit zwischen ihnen losbrach. Die Auseinandersetzung wurde körperlich, sodass alle drei Männer leichte Verletzungen davontrugen, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten.

Beim Eintreffen der Polizei versuchten zwei der Männer zu flüchten. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Beamten durchsuchten die Männer nach einem zuvor gestohlenen Handy. Ein 26-Jährigen hatte Drogen bei sich.

Wie sich herausstellte, lag in mehreren Bundesländern ein Haftbefehl gegen einen der Männer vor. Gegen alle drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

