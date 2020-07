Erfurt. In den vergangenen Wochen erblickten im Thüringer Zoopark Erfurt gleich drei Bisonkälber das Licht der Welt.

Drei Bisonkälber im Zoopark Erfurt geboren

Im Thüringer Zoopark Erfurt sind in den vergangenen Wochen drei Bisonkälber zur Welt gekommen. Das erste Jungtier wurde bereits am 5. Mai geboren, die zwei Artgenossen folgten kurz darauf am 9. und 16. Mai, teilte der Zoopark mit. Alle drei Jungtiere sind männlich und kerngesund.

Die Kälber, die schon viel herum laufen und springen, sind an ihrem hellbraunen Fell zu erkennen. Sie halten sich derzeit gerne im hinteren Teil der Anlage, bei den großen Steinen, auf.

Laut den Angaben begann die Geschichte der Bisonhaltung im Thüringer Zoopark bereits vor der Gründung der Zooschau zu Pfingsten 1958. Zu den ersten Tieren, die früher im alten Stadtgut untergebracht waren, habe damals auch ein junger Bison gehört.

