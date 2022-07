Drei Erfurter entdecken den Norden Europas

Theo Sommer (l.) und Jonas Kocum freuen sich auf ihre Zeit in Norwegen und Martha Kraft auf ihr Praktikum in Lettland. Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes und Projektreferentin Marisa Grummich wünschen alles Gute.

Erfurt. Drei junge Menschen aus dem Bistum Erfurt nehmen am „Praktikum im Norden“ teil

Mit einem Koffer voller Erwartungen geht’s Richtung Nordeuropa und ins Baltikum. Norwegen, Lettland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Lettland und Estland sind die Ziele für 22 junge Menschen aus 14 deutschen (Erz-)Bistümern in den kommenden Wochen.

Mit dem „Praktikum im Norden“ des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken erfahren sie, was es heißt, in einer jungen, wachsenden aber materiell armen Kirche den Glauben als Minderheit zu leben, und helfen einige Monate in kirchlichen Institutionen mit.

Aus dem Bistum Erfurt starten Jonas Kocum und Theo Sommer, beide aus Erfurt, ab August ihr Praktikum in Norwegen. In Bergen werden sie die Pfarrei St. Paul unterstützen. Ihr Haupteinsatzort ist das katholische Gymnasium. Hier haben sie die Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen, ob als Vertretung im Deutsch- oder Religionsunterricht, bei der Vorbereitungen von Projekten oder als Nachmittagsbetreuer und Hausaufgabenhelfer.

Kultur und Natur kennenlernen, zur Ökumene beitragen

„Es ist sehr interessant, eine andere, neue Kultur kennenzulernen und auch die Natur in diesem Land zu entdecken. Auch kann ich als Katholik in einem stark protestantisch geprägten Land zur Ökumene beitragen“, erklärt Jonas Kocum seine Motivation für das Praktikum.

Martha Kraft, ebenfalls aus Erfurt, wird ab August in Riga den Dominikanerinnen tatkräftig zur Seite stehen. Ob im Kloster, im Familienzentrum des Roten Kreuzes, im katholischen Gymnasium, je nach Wunsch und Notwendigkeit wird sie verschiedene Tätigkeiten übernehmen. „Mein Glaube ist für mich sehr wichtig und ich habe auch vor, später im kirchlichen Bereich zu arbeiten, deshalb ist das Angebot ‘Praktikum im Norden’ ideal für mich“, sagt die Abiturientin.

Spuren im weiteren Lebensweg

„Das Wagnis eingehen und ein neues Land in seiner ganzen Vielfalt entdecken: Mit unserem ‘Praktikum im Norden’ ermöglichen wir jedes Jahr jungen Freiwilligen die Chance, diesen Schritt zu gehen“, fasst Theresa Meier vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken zusammen. Dort werden die Jugendlichen Menschen begegnen, die auf eindrucksvolle Weise ihren Glauben in einer Diaspora-Situation leben. Mit ihrem karitativen Engagement vor Ort werden die Freiwilligen Teil einer Gemeinschaft, die oftmals über das Praktikum hinweg trägt und prägende Spuren auf ihrem weiteren Lebensweg hinterlässt. „Ebenso erleben sie, wie wertvoll es ist, Weltkirche zu sein, gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung bietet diese Erfahrung die Chance, unterschiedliche Nationalitäten zu verbinden, in den Dialog zu treten und Solidarität zu üben“, sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, über das Programm.

20 Teilnehmer jedes Jahr

Mit dem „Praktikum im Norden“ machen sich jährlich rund 20 junge Menschen auf den Weg nach Nordeuropa und ins Baltikum. Dort gewinnen sie unmittelbare Einblicke in das kirchliche Leben in der Diaspora. Es ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Bonifatiuswerk und dem Newman-Institut im schwedischen Uppsala. Finanzielle Unterstützung erhält es auch vom Erzbistum Paderborn.