„Drei Haselnüsse“-Originalkostüm wird in Erfurt gezeigt

Weihnachtsmann-Mäntel gehen derzeit gut. Und auch von den Elfen-, Engel- und ein Grinch-Kostümen hängen nur noch wenige an der Kleiderstange, die passenden Flügel und verbliebenen Jute-Geschenksäcke warten nebst Bärten und Glocken in Körben darunter noch auf Last-Minute-Interessenten. Insgesamt 4000 Kostüme hat Carmen Röder in ihrem Verleih am Urbicher Kreuz zu bieten - vom Star-Trek-Krieger bis zum Plüsch-Hasen. Nur ein einziges ist darunter, das würde sie nie verleihen: das des Königs aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Rolf Hoppe, der 2018 im Alter von 87 Jahren verstorben ist, hat es getragen in dem Märchenfilm, der derzeit wieder in diversen dritten Programmen läuft. Carmen Röder schaut den Weihnachtsklassiker jedes Jahr mindestens zweimal, wie sie sagt. Manchmal auch öfter und sogar im Sommer, schließlich hat sie sich die längst die DVD organisiert von diesem Defa-Film aus dem Jahr 1973, der rund um Schloss Moritzburg bei Dresden, in den Kulissen der Babelsberger Filmstudios, in Prag und Umgebung gedreht wurde.

Königskostüm aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Foto: Frank Karmeyer

1992 kam das Kostüm aus der DDR-ČSSR-Koproduktion mit dem grünen Samt und den gemusterten Ärmeln in ihren Kostümfundus. Gekauft hat sie es damals bei einem Händler in Berlin-Adlershof, die Rechnung lautet noch auf D-Mark und ist über diverse Mönchskutten, Magdkostüme, Kettenhemden und Uniformröcke ausgestellt. Dass sich unter diesen Textilien auch dieses Original aus einem ihrer Lieblingsfilme verbarg, hat sie erst später entdeckt. Seither stellt sie es immer zur Weihnachtszeit aus im Eingang ihres Kostümverleihs und rückt es neben ein (nachgenähtes) Aschenbrödel-Prinzessinnenkleid und ins besondere Scheinwerferlicht.

Vor Jahren schon hat Carmen Röder in Moritzburg angerufen, wo neben Aschenbrödels Schuh den Touristen auch weitere Kostüme aus dem Film gezeigt werden. Vermeintlich auch das Original-Gewand des Königs, das dieser beim Ball getragen hat. Carmen Röder weiß es besser: Ihr Kostüm hat die zart-grün-gemusterten Ärmel, wie sie im Film zu sehen sind - die der Moritzburger Ausstellungsware sind schlicht weiß. „Als ich das entdeckt habe, habe ich in Moritzburg angerufen, doch das Interesse an dieser Information und meinem Kostüm war gering“, erinnert sie sich.

Als großer Märchenfan hat die gelernte Modedesignerin Röder erst am vergangenen Wochenende „Schneewittchen“ geschaut und dabei entdeckt, dass auch das Gewand des Prinzen sich in ihrem Bestand befindet, der nach Themen, Ländern und Zeiten sortiert ist. Hoch-Verleih-Zeit ist natürlich Karneval. Aber auch für Dorffeste, Hochzeiten, Themenpartys oder Mittelalterfeste ist Carmen Röders Verleih eine gute Adresse. Lederhosen und Dirndl sind im Oktober gefragt, Kribbelbuntes zur 70er-Jahre-Motto-Party. Die Auswahl ist riesig – und doch ist auch das schönste Kostüm nur so gut, wie jener, der darin steckt, seine Rolle auch verkörpert, weiß die Verleiherin.

Carmen Röder mit Weihnachtsmann-Mänteln. Foto: Frank Karmeyer

Jede Konfektionsgröße kann bedient werden: Wer korpulenter ist, kann immer noch als Gespenst oder Mönch gehen: „Da passt dann jeder rein“, sagt die Kostümverleiherin. Was nicht passt, wird von ihr und einer Schneiderin passend gemacht. Ab 11 Euro Leihgebühr kann sich bei ihr jeder verkleiden, wenn’s pompöse Kleider sind, die nach der Ausleihe auch aufwendig zu reinigen sind, wird’s teurer. Jedes Kostüm wird nach der Benutzung gewaschen – beispielsweise beim Mantel des Weihnachtsmanns sogar eigens das weiße Fell vom roten Samt gelöst, gereinigt und anschließend wieder beides zusammengenäht. Ein Aufwand ohne Eile – schließlich ist Weihnachten ja erst wieder in zwölf Monaten.

Für Weihnachtsmänner, die ganz spät dran sind, hat der Kostümverleih Am Urbicher Kreuz 8 auch heute, am 24. Dezember, geöffnet – von 10 bis 12 Uhr.