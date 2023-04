Drei junge Französinnen frech, rebellisch und verrucht auf Erfurter Bühne

Erfurt. Passen diese Musikstile überhaupt zusammen? Drei Französinnen sagen „Ja“ und geben in Erfurt eine Kostprobe dieser besonderen Mischung.

Jungen, weiblichen Jazz und die Kombination von Punk mit Jazz – das versprechen zwei Konzerte im Jazzclub Erfurt am Wochenende. Am Freitag, 21. April, ist „Appaloosa“ zu Gast mit elegischen Melodien, sphärischen Klängen und groove-orientierter Tanzmusik. Die Gruppe verarbeitet Jazz, Hip-Hop und Weltmusik und unternimmt Abstecher zum Drum’n Bass und anderen musikalischen Strömungen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr am Juri-Gagarin-Ring 140a und es werden aufbrausenden Rhythmen und experimentierfreudiges Spiel erwartet.

Rebellisch, frecher und verruchter Musikmix

Delphine, Rafaëlle und Blanche sind drei Französinnen, die den Punk-Jazz-Aufstand proben: Unter dem Namen „Nout“ ist das Trio am Sonntag, 23. April, ab 20 Uhr im Jazzclub auf der Bühne zu erleben. „Aber die Musik ist nicht nur frech, rebellisch und sogar verrucht, sie ist auch vergnüglich und intelligent“, versprechen die Veranstalter das bislang fehlende Bindeglied zwischen Nirvana und Sun Ra. Gespielt werden Flöte, Harve und Schlagzeug – was eine noch ungewöhnlichere Musikmischung verspricht. „Nout“ wurde 2022 mit dem „Jazzmigration #7“ ausgezeichnet.