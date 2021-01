Drei Neuinfektionen für Erfurt registriert

Am Wochenende könnte weniger getestet worden sein: Das städtische Gesundheitsamt meldet am Montagmorgen für Erfurt drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus aus den zurückliegenden 24 Stunden.

Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt hat das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen im Vergleich zum Sonntag registriert. Das ist noch kein Grund zum Aufatmen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 170,1. Und am Wochenende wurde unter Umständen weniger getestet. Alles wichtige zur Coronavirus-Entwicklung in unserem News-Blog





Stand Montag, 18. Januar, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 3840 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 56 auf 2977 gestiegen. 108 Personen sind insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt 755 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.