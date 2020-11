Erfurt. In Erfurt gehören drei Standorte zu einer Liste von bundesweit 100 Orten, an denen die Geschichte der Demokratie zu erkennen ist

Die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, das Augustinerkloster und der Thüringer Landtag gehören zu einer ersten Liste von bundesweit 100 Standorten, an denen die wechselvolle Geschichte der Demokratie in Deutschland beispielhaft ablesbar ist. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ und mit Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat der in Weimar ansässige Verein Weimarer Republik die Liste erarbeitet, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zahlreiche Orte in Vergessenheit geraten

„Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen“, erklärt Projektleiter Markus Lang. Die Geschichte der deutschen Demokratie sei noch immer relativ unbekannt; zahlreiche Orte, an denen wichtige Ereignisse auf dem Weg zu Freiheit, Grundrechten und Partizipation stattfanden, seien in Vergessenheit geraten. Die drei Standorte in Erfurt repräsentieren 170 Jahre Demokratiegeschichte: Im Augustinerkloster tagte 1850 das Erfurter Unionsparlament, eine verfassunggebende Versammlung in der Nachfolge zur Revolution von 1848/49, die demokratischer Defizite zum Trotz ein wichtiger Schritt zur Parlamentarisierung Deutschlands war.

Die heutige Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße war in der friedlichen Revolution von 1989 ein wichtiger Ort des demokratischen Aufbruchs, hier seien die damaligen Ereignisse in vorbildlicher Weise dargestellt und somit sehr gut nachvollziehbar.

Orte der Demokratiegeschichte miteinander vernetzen

Der Thüringer Landtag schließlich sei seit Anfang der 1990er Jahre der zentrale Ort der Demokratie im Freistaat Thüringen – und somit auch ein Ort der Demokratiegeschichte.

Die nunmehr aufgestellte Liste sei nur ein erster Schritt, heißt es in der Mitteilung des Weimarer Vereins. In Kürze soll es Ergänzungen geben – Anregungen hierfür seien willkommen. In den nächsten Jahren sollen die Orte der Demokratiegeschichte zudem stärker beworben und auch miteinander vernetzt werden, damit die Wurzeln unserer heutigen Demokratie besser sichtbar werden.

Weitere Informationen unter: www.demokratie-geschichte.de