Drei Verletzte bei Unfall in Erfurt

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt wurden drei Personen verletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitag kam es in Erfurt zwischen Azmannsdorf und Vieselbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei ein 24-Jähriger mit zwei Arbeitskollegen eine Straße stadtauswärts gefahren. Plötzlich habe einer der beiden Mitfahrer darauf hingewiesen, dass der Fahrer auf den Wrtschaftsweg am Umspannwerk nach links einbiegen müsse. Dieser setzte den Hinweis sofort in die Tat um, ohne jedoch seine Geschwindigkeit im Blick zu haben.

Der 24-Jährige kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in einen Graben, kollidierte mit der Böschung und kam auf der Seite zum liegen. Alle drei Insassen wurden bei der Kollision verletzt. Die beiden Begleiter (35 Jahre und 58 Jahre) wurden in ein Krankenhaus gerbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 20.000 Euro, es musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.