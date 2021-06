Schnelltests auf Coronaviren sind an vielen Stellen möglich. Für das Einkaufen werden sie in Erfurt bei den aktuellen Inzidenzwerten nicht benötigt.

Drei weitere Corona-Todesfälle in Erfurt registriert - Inzidenzwert sinkt weiter

Die 7-Tage Inzidenz in Erfurt ist weiter gesunken. Fünf neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Freitagmorgen gemeldet - und drei weitere Todesfälle.

Fünf Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Freitagmorgen registriert. Außerdem gab es drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt jetzt bei 21,0 (Vortag 27,6). Aktuell gibt es in Erfurt 113 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Seit Pandemiebeginn wurden bislang 8562 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8184. 265 Personen sind insgesamt verstorben.